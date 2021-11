Désert noir

Une drogue qui permet de déjouer la mort : pourriez-vous dire non ? Paris. Une pilule mystérieuse fait vaciller la capitale. Elle permet, à celui qui la consomme, de revoir les êtres chers qu'il a perdus. Jocelyn est un jeune flic. Après une intervention désastreuse, il intègre l'équipe qui a pour mission de démanteler le trafic de cette nouvelle drogue. S'engage alors une course poursuite où dealers déchus, policiers, mafieux, assassins et innocents, cherchent la source du produit miracle, qui permet d'ouvrir la porte du royaume des morts. Mais est-il possible de sauver une société qui ne veut pas l'être ?