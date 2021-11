Une ombre sur la ville

Un tueur machiavélique, baptisé « Le Professeur », sévit à Manhattan. Ses cibles : le gratin new-yorkais, l'élite qui hante magasins, clubs et hôtels huppés de la 5e Avenue. Sa particularité : il agit en plein jour et à visage découvert. Son message, qu'il diffuse sur Internet comme pour narguer la police : soyez humbles ou préparez-vous à subir le châtiment du Professeur !Si certains considèrent que les riches ont enfin ce qu'ils méritent, l'élite de New York, elle, panique. Un seul homme peut identifier le serial killer et mettre un terme à l'angoisse qui gagne : Mike Bennett, du NYPD, négociateur hors pair… et héros de Crise d'otages - qui a fait ses preuves lors de précédentes affaires.Quand Bennett croit découvrir enfin l'identité de l'assassin, il se rend chez lui pour l'arrêter, mais le retrouve mort. Et les crimes continuent…