Cours, Alex Cross

Le chirurgien esthétique Elijah Creem est réputé non seulement pour son talent au bloc opératoire, mais pour ses "réceptions professionnelles" débridées, qu'il agrémente de strip-teaseuses et de mannequins, la plupart mineurs. Du moins jusqu'à ce que l'inspecteur Alex Cross lui gâche son plaisir en faisant une descente au beau milieu de l'une de ces parties fines. Creem est désormais prêt à tout pour éviter la prison. Mais Alex n'a pas le temps de s'attarder sur le cas de Creem. Une femme vient d'être découverte dans sa voiture, assassinée, la chevelure cisaillée avec fureur. Puis c'est une deuxième victime que l'on trouve, cette fois pendue à sa fenêtre du sixième étage. Lorsqu'apparaît un troisième cadavre, l'hypothèse de trois tueurs en série lâchés dans la nature mobilise la police de Washington et inquiète sérieusement la population. Pour résoudre ces sinistres affaires, Alex travaille sous pression, au point de ne pas se rendre compte que quelqu'un est en train d'enquêter sur lui. Le voici dans le collimateur d'un individu tortueux, hanté par le désir obsessionnel d'une vengeance qu'il est déterminé à obtenir à n'importe quel prix.