Quatre souris vertes

Les décorations reçues au Vietnam par le sergent Ellis Cooper n'ont eu aucun poids face aux preuves qui l'accablent : malgré l'absence de témoins, il est condamné à mort pour triple meurtre. Seul un ancien compagnon d'armes refuse de croire en sa culpabilité et fait appel à l'inspecteur Alex Cross pour, reprendre une enquête manifestement bâclée. A seulement trois semaines de l'exécution, il va falloir agir vite. Mais les deux hommes vont rapidement se heurter au mur du silence que leur opposent les autorités militaires. Si Cooper est bel et bien innocent, personne ne désire le démontrer et confondre les véritables assassins qui, dans l'ombre, trament déjà leur prochaine machination...