L'été des machettes

Lorsque la mafia américaine et la Cia s'accordent sur une action commune, les grands moyens semblent encore trop petits. La législation de la petite république de San Domenica, île paradisiaque perdue dans l'océan Pacifique, refuse d'autoriser l'implantation des casinos ? Qu'à cela ne tienne... Sont dépêchés sur place Damian et Carrie Rose, le couple de criminels le plus dangereux depuis Bonnie and Clyde. Charge à eux d'exécuter au hasard touristes et autochtones (à la machette, de préférence), d'exacerber les conflits locaux, bref, de mettre à feu et à sang l'île tout entière. Dans ce plan bien huilé, un seul grain de sable : Peter Mac Donald, athlétique ancien Marines, voit ce matin-là ce que personne ne devait voir. Un témoin oculaire qui n'arrange personne. Pour les Rose, et leurs commanditaires, la chasse est ouverte...