Noires sont les violettes

Spécialiste des crimes les plus sordides, Alex Cross pensait avoir tout vu. Mais le spectacle qui l'attend à San Francisco dépasse tout ce qu'il a pu rencontrer dans sa carrière : deux corps, pendus par les pieds à un arbre, couverts de morsures et vidés de leur sang. Ni un homme ni une bête n'aurait pu commettre un meurtre aussi atroce, mais un vampire ? Malgré son scepticisme, Alex Cross oriente son enquête vers les milieux gothiques et underground où certains semblent croire fermement à leur existence. Au point de se prendre pour l'un d'entre eux, de se repaître de sang et de se croire immortel ? C'est ce que va devoir découvrir Alex en remontant la piste sanglante qui sillonne désormais les Etats-Unis comme un cirque macabre.