Au chat et à la souris

L'Amérique peut trembler ! Gary Soneji a réussi à s'évader. A Washington, à New York, ici, là ou ailleurs, n'importe où, n'importe quand, des innocents vont payer. Le monstre n'a plus rien à perdre. Le sida va bientôt l'emporter. Mais, avant de tirer sa révérence, Gary va se venger. De la vie, certes, mais aussi d'Alex Cross. Ce sale flic, ce sale psy qui avait osé l'arrêter ! Et, cette fois, c'est lui qui va mener le jeu. Une partie de gendarmes et voleurs inversée. Le flic changé en souris. Un vrai conte de fées ! C'est pour ça que l'affaire M. Smith, un autre monstre, un as du scalpel qui ensanglante l'Europe depuis des années, avec laquelle on le bassine, Alex Cross ne veut pas en entendre parler. Encore que, si le FBI et Interpol continuent à le solliciter...