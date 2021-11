Jack & Jill

" Pouf, pouf... Ca sera toi que nous refroidirons, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ça ne sera pas toi... " C'est un peu comme ça que Jack et Jill, les amants diaboliques, choisissent leurs victimes. Par hasard. Par jeu. Un petit jeu qui commence à éclaircir les rangs des personnalités de Washington. Inutile de préciser que les services secrets, le FBI et la CIA sont à cran. Surtout depuis que Jack et Jill ont annoncé leur intention d'estourbir le président des Etats-Unis. Pour démêler cette terrible affaire, les autorités font appel à l'inspecteur et docteur ès psychologie Alex Cross qui préférerait utiliser son énergie pour neutraliser un autre tueur, celui qui assassine sauvagement les enfants noirs de son quartier.