Et tombent les filles

Deux tueurs sèment la terreur. A Los Angeles " Gentleman " qui ne laisse derrière lui ni indices ni témoins, juste un sanglant sillage de corps sauvagement mutilés et un délicat bouquet de pivoines roses et blanches. N'est-il pas le psychopathe le plus raffiné d'entre tous ? " Casanova " pourrait prétendre rivaliser avec lui sinon qu'il préfère distiller la mort goutte à goutte en veillant ses victimes jusqu'à l'ultime soubresaut dans la prison qu'il a construite pour elles au cœur des sombres forêts de la Caroline du Nord. Quel lien pervers unit ces deux monstres ? Et quel est l'enjeu de cette course à l'horreur ? Pour le découvrir, Alex Cross, un flic armé d'un doctorat en psychologie, n'hésite pas à descendre au cœur des ténèbres humaines... Un modèle du genre, intelligent et terrifiant à souhait.