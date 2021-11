Le Women Murder Club : 15e affaire

Entourée de sa fillette, Julie, et de son mari aimant, Joe, le sergent Lindsay Boxer ne pourrait être plus comblée. Mais un quadruple homicide dans un hôtel de luxe et un terrible crash d'avion au-dessus de San Francisco viennent tout bouleverser. Qui est cette magnifique et mystérieuse femme blonde qui semble liée aux deux événements ? Et, lorsque Joe disparaît subitement sans laisser de traces, Lindsay commence à douter de lui. Elle aura plus que jamais besoin de ses amies pour démêler le vrai du faux alors que toutes ses certitudes s'écroulent et qu'elle ne sait plus à qui accorder sa confiance. Dans ce nouvel opus du Women's Murder Club, amour, espionnage et contre-espionnage constituent les ingrédients d'un cocktail pour le moins explosif ! Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Thiberville.