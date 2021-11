Hubert Hutchinson Alden Jr. , businessman milliardaire, a tout pour lui : une femme superbe, un fils de huit ans qu'il adore, et une fortune qui ne cesse de croître. Mais cette vie parfaite vole en éclats lors d'une nuit d'horreur, quand il découvre la tête décapitée de son chauffeur dans un sac sur lequel sont inscrites, en lettres de sang, les initiales de son fils. Peu après, ce dernier est enlevé. A New York, seul un corps d'élite comme le NYPD Red, qui protège les rich and famous, est à même de "traiter" une telle affaire. Mais Zach Jordan et sa partenaire Kylie MacDonald son ex-petite amie , deux enquêteurs aguerris, sont loin de se douter du piège que leur a tendu le criminel. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sebastian Danchin.