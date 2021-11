Tue-moi si tu peux

New York. Matthew Bannon, un étudiant en art sans le sou, est le témoin d'une fusillade dans la gare de Grand Central. Dans la confusion, il s'empare d'une mallette en cuir qui contient des diamants valant plusieurs millions de dollars. Le jeune homme imagine déjà la vie de nabab qu'il va mener avec sa petite amie. Mais les mafieux russes à qui appartiennent les pierres précieuses n'ont pas envie de laisser cette jolie fortune s'évaporer. Ils se lancent à la poursuite de Matthew, dont la vie ne tient désormais plus qu'à un fil. Rythme soutenu, action, rebondissements... Le numéro un mondial du suspense nous offre une fois de plus un cocktail gagnant.