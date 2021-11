Moi, Alex Cross

Au beau milieu d'une réunion de famille, Alex Cross apprend qu'on vient de retrouver le corps de sa nièce, sauvagement assassinée. Il découvre que celle-ci fréquentait, à titre «professionnel», bon nombre de notables de Washington. Il ne tarde pas à comprendre que, de toute évidence, son bourreau a fait d'autres victimes. Epaulé par sa collègue et compagne Bree Stone, Alex s'engage dans une traque à hauts risques qui le mène jusqu'à une discrète et luxueuse propriété des environs de la capitale. Ici, à l'abri des regards, les membres d'un club très exclusif s'autorisent tous les fantasmes. Ils sont riches, puissants, et prêts à tout pour préserver leur anonymat. Prélude à un scandale qui pourrait ébranler toute la planète, l'enquête criminelle s'oriente vers les cercles du pouvoir.