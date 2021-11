Les Griffes du mensonge

Nina Bloom, brillante avocate new-yorkaise, élève seule sa fille de 16 ans. Tout lui sourit depuis qu'elle a changé d'identité et entamé une nouvelle vie. Il y a dix-huit ans, elle s'appelait Jane et fuyait la Floride pour échapper à un psychopathe impliqué dans des affaires de drogue et de meurtres : son mari, Peter. Aujourd'hui, pour sauver un innocent de la peine capitale, Nina est contrainte de se replonger dans son passé. Et Peter, qui a retrouvé sa trace, est bien déterminé à la réduire au silence. Définitivement...Dans une atmosphère digne d'un film d'horreur, Patterson tisse une intrigue palpitante dans laquelle il multiplie les rebondissements. Ce roman saisit son lecteur pour ne plus le lâcher. Catherine Balle, Le Parisien.