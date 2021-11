Le Women Murder Club : 10e anniversaire

La cérémonie de mariage du sergent Lindsay Boxer n'est plus qu'un lointain souvenir lorsqu'elle est appelée pour enquêter sur une affaire sordide : une adolescente a été retrouvée mourante sur la voie publique et le bébé qu'elle venait de mettre au monde a disparu. La jeune fille dit ne se souvenir de rien, mais elle semble cacher de lourds secrets... Pendant ce temps, Yuki Castellano, l'assistante du procureur, gère le procès le plus important de sa carrière : une femme accusée d'avoir tué son mari devant leurs deux enfants. Yuki veut convaincre les jurés de sa culpabilité, tandis que Lindsay découvre des preuves susceptibles de l'innocenter. Il lui faut choisir : doit-elle faire confiance à sa meilleure amie, ou suivre son instinct ? Rythme implacable, émotions fortes, de nouvelles aventures du Women's Murder Club qui se révèlent plus étourdissantes que jamais.