Oeil pour oeil

Un avocat est sauvagement assassiné en plein jour dans un restaurant huppé de Manhattan. A quelques tables de là, le grand reporter Nick Daniels interviewe une gloire déchue du base-ball. Témoin du meurtre, il est le seul à avoir remarqué le détail qui, pense-t-il, le mènera à son commanditaire. Alors que le meurtrier a réussi à s'enfuir sans être inquiété et que la police n'a aucune piste, Nick espère avoir enfin décroché le scoop de sa vie. Mais, à se montrer trop curieux, il déclenche la colère de ceux qu'il traque. Désormais, la cible, c'est lui... Il va devoir garder l'oeil ouvert, et le bon, s'il veut sauver sa peau... James Patterson promet une fois encore suspense et rebondissements avec ce thriller sur fond de règlements de comptes entre mafia russe et italienne.