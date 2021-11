Private Los Angeles

Jack Morgan dirige l'agence de détectives privés la plus élitiste qui soit, Private, qui dispose de bureaux dans le monde entier. Politiciens, hommes d'affaires et stars du show-biz sont au nombre de ses clients. Profiling, balistique, informatique, analyses scientifiques... : rien ne résiste à ses experts ! À Los Angeles, Jack enquête sur un tueur en série qui s'en prend à des lycéennes - onze jusqu'à présent, toutes tuées de manière différente -, lorsqu'il apprend que la femme de son meilleur ami a été sauvagement assassinée. Vient alors se greffer une autre histoire, plus personnelle encore, qui oblige Jack à enfreindre une règle absolue : ne jamais pactiser avec le diable... Qui a dit qu'à L.A. le crime c'était du cinéma ?