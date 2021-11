Le Women Murder Club : Le 9e Jugement

Une mère et son bébé sont froidement abattus dans le parking d'un centre commercial. Il n'y a aucun témoin. Sur le pare-brise de leur voiture, le tueur a écrit au rouge à lèvres un message énigmatique : WCF. Cette même nuit, Casey Dowling, la femme d'un célèbre acteur de cinéma, est assassinée chez elle après qu'un cambrioleur lui a dérobé ses bijoux. Un meurtre qui met en émoi tout San Francisco et les médias. Le sergent Lindsay Boxer, à qui les deux affaires sont confiées, mène tambour battant son enquête. Avec l'aide de ses amies et de son coéquipier, le beau Richard, pour lequel elle ressent une attirance qui risque fort de mettre en péril son couple, elle met tout en oeuvre pour trouver au plus vite les meurtriers. Une neuvième enquête du Women Murder Club encore plus palpitante et terrifiante que les précédentes.