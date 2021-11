En votre honneur

Alex Cross mène une existence désormais paisible, à bonne distance de la police de Washington. Aussi, lorsqu'un meurtrier le met au défi de le capturer, il est brutalement rattrapé par son passé d'enquêteur : la population de Washington découvre avec horreur celui qu'on appellera bientôt le Showman, un tueur qui opère dans les lieux publics et soigne sa mise en scène. Chacun attend et redoute sa prochaine "représentation"... tandis qu'à quelques centaines de kilomètres de là, dans la prison de très haute sécurité de l'ADX Florence, un détenu bien particulier applaudit en secret aux faits et gestes du Showman, et guette le moment où il pourra prendre à son tour la vie de celui qui l'a arrêté. Un étau diabolique qui se resserre à un rythme inquiétant autour d'Alex Cross et de sa nouvelle alliée, l'inspecteur Brianna Stone.