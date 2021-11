Tirs croisés

Les projets de mariage de l'inspecteur Alex Cross et de Bree Stone sont suspendus après qu'Alex est appelé sur une enquête ultrasensible : un sniper élimine des notables véreux de Washington, dont un membre corrompu du Congrès et un lobbyiste habitué à travailler en sous-main.Tueur à gages, héros ou pseudo-justicier ?Devant le déchaînement de l'opinion publique, le FBI affecte l'agent Max Siegel à l'enquête. Pendant qu'Alex et Siegel se disputent la responsabilité de l'affaire, les meurtres se poursuivent. Ils sont manifestement commis par un professionnel qui détient des renseignements détaillés sur les habitudes des victimes. que seule pourrait connaître une personne haut placée à Washington. Alors qu'Alex doit déjà faire face au sniper et à Siegel, il reçoit un appel de son ennemi mortel, Kyle Craig. Le Cerveau est de retour à Washington, et n'a qu'un seul objectif : éliminer Cross et sa famille. Traduit de l'anglais par Béatrice Roudet-Marçu.