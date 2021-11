Le Women Murder Club : La 8e Confession

L'inspectrice Lindsay Boxer et ses amies sont de retour... Un prédicateur défenseur des sans-abri est assassiné. Cindy sent qu'elle tient là un article et décide de fouiller dans le passé de la victime. Elle découvre que celui qui se faisait appeler Bagman Jesus n'est peut-être pas le saint que tout le monde croyait. Peu après, dans leur luxueuse propriété de San Francisco, Isa et Ethan Bayley sont retrouvés morts dans leur lit. Les membres du Women Murder Club se lancent sur les traces des deux tueurs... Plus nerveux et incisif que jamais, ce huitième épisode de leurs aventures est un vrai festival de rebondissements et de révélations.