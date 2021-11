On t'aura prévenue

D'abord un homme arborant une queue-de-cheval, qu'elle croise dans un bar branché de Manhattan. Puis son père, qu'elle n'a pas revu depuis des années, et pour cause... Tous deux la mettent en garde. " Fais très attention, Kristin ! " Mais se méfier de quoi ? De qui ? Et pourquoi ? Depuis peu, la vie de cette photographe new-yorkaise de vingt-six ans a pris un tour pour le moins... surprenant. Les clichés qu'elle développe sont différents de la réalité... Et chaque jour, elle se réveille, folle de terreur, à cause du même cauchemar : quatre cadavres évacués du Falcon Hotel. Jusqu'au jour où la scène se déroule vraiment sous ses yeux... À moins que... James Patterson, numéro 1 mondial du suspense, a tissé une intrigue que n'aurait pas reniée Stephen King, le maître incontesté du frisson. Vous voilà prévenus...