Crise d'otages

Alors que toutes les personnalités du pays - stars des médias, de la politique, du sport et du show-biz - sont réunies à la cathédrale St Patrick, sur la 5e Avenue, pour rendre un dernier hommage à l'ex-First Lady, les portes se refermenr brutalement. Pour Michael Bennett, flic atypique chargé de mener la négociation avec les ravisseurs, la tâche s'annonce ardue. D'autant que ces derniers menacent d'exécuter leurs otages si on ne leur verse pas une rançon de 80 millions de dollars ! La tension monte encore d'un cran lorsque le maire de New York vient s'écraser sur le parvis de la cathédrale..