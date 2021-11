Le Women Murder Club : Le 5e ange de la mort

A l'hôpital municipal de San Francisco, les décès se succèdent de façon suspecte. Des malades sont soudain retrouvés morts alors que rien ne laissait prévoir une fin aussi brutale. Les parents des victimes mettent en cause l'établissement hospitalier. Pendant le procès, la mère d'une des membres du Women Murder Club succombe à son tour. Lindsay Baker, qui est pourtant sur une autre enquête assez compliquée - de jeunes prostituées sont assassinées et leurs corps abandonnés dans des voitures de luxe -, va s'intéresser à ces étranges disparitions. Tout en menant les deux affaires de front, Lindsay, aidée par ses amies - Claire, la légiste, Yuki, l'avocate, et Cindy, la journaliste-, finira après une série de coups de théâtre stupéfiants, par découvrir la vérité...