La chance aurait-elle enfin tourné pour Ned Kelly? La fille la plus sexy de Palm Beach, Tess, partage sa vie depuis peu quand on lui propose 1 million de dollars pour participer à un casse sans risque. Jackpot assuré! Bien entendu, rien ne se passe comme prévu. Quand les comparses de Ned pénètrent dans la villa du richissime collectionneur, ils réalisent qu'ils se sont fait doubler! Et le cambriolage vire au carnage... Accusé de meurtre, Ned n'a plus qu'une obsession: démasquer l'homme qui les a piégés, un mystérieux "Dr Gachet". Mais prendre un agent du FBI en otage est-il le meilleur moyen de prouver son innocence? A moins que la jeune femme ne lui serve par la suite de garde rapprochée...