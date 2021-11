Le Women Murder Club : 4 fers au feu

Une banale arrestation tourne mal. Une jeune fille est tuée par balle. Le lieutenant Lindsay Boxer est-elle responsable de cette bavure ? Mise en accusation, Lindsay va devoir défendre à la fois sa carrière et sa vie. Alors qu'elle attend son procès dans le paisible village de Half Moon Bay, une série de crimes vient troubler le calme de l'endroit. Lindsay est convaincue qu'il existe un lien entre ces meurtres et une vieille affaire non résolue qui l'obsède toujours. Epaulée par ses amies du Women's Murder Club - Claire, le médecin légiste, et Cindy, la journaliste -, elle va risquer sa peau sur plusieurs fronts : face à ses juges, face à ceux qui veulent l'empêcher de découvrir la vérité... Une enquête menée avec précision, un suspense haletant. La quatrième affaire du Women's Murder Club.