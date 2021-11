Le Women Murder Club : Terreur au 3e degré

A San Francisco, la demeure d'un millionnaire explose. Dans les décombres, on découvre trois corps et un message : " Que la voix du peuple se fasse entendre. " Quelques jours plus tard, un homme d'affaires est assassiné en d'étranges circonstances. Là encore, un message déclare la guerre aux " agents de la corruption et du profit ". Lindsay Boxer, inspectrice de la brigade criminelle, va demander à ses trois amies - Jill, substitut du procureur, Claire, médecin légiste, et Cindy, journaliste au Chronicle - de l'aider dans son enquête, les crimes se succédant avec une effrayante régularité. Et le sommet du G8 approche... Dans ce troisième volet de la série policière qui met en scène le Women Murder Club, James Patterson, écrivant à quatre mains avec Andrew Gross, mène l'intrigue à un rythme endiablé, multipliant péripéties et coups de théâtre.