Sur le pont du Loup

Une bombe d'une puissance exceptionnelle explose dans une petite ville du Nevada, la rayant de la carte. Le Loup - un criminel russe que connaît bien l'inspecteur Alex Cross - revendique l'attentat et menace du même sort Londres, New York, Washington et Francfort si une rançon exorbitante ne lui est pas versée. Comble de l'horreur, le Furet, autre vieille connaissance de Cross, semble être de la partie. Les dirigeants de la planète n'ont que quatre jours pour éviter la catastrophe. Aux côtés du FBI, d'Interpol et de Scotland Yard, Alex Cross se lance alors dans une chasse à l'homme mortelle, semée de fausses pistes, de sosies, d'agents étrangers, où le temps est compté, afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos.