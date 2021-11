Grand méchant loup

Quand le célèbre détective Alex Cross - docteur en psychologie et jazzman à ses heures - débarque au FBI, il ne sait pas que l'affaire qu'on va lui confier risque d'être l'une des plus scabreuses de sa carrière. En face de lui, un tueur que l'on surnomme Le Loup. Des hommes et des femmes sont enlevés. Le Loup exige-t-il des rançons ? Il fait pire : il revend ses victimes comme esclaves. Alex va devoir se transformer en chasseur de fauves. Et quand deux loups solitaires se retrouvent face à face, l'odeur du sang attire irrésistiblement le reste de la meute... La série Alex Cross s'est vendue à plus de cinquante millions d'exemplaires dans le monde.