Le Women Murder Club : 2e Chance

Leur extrême brutalité mise à part, rien ne semble relier les meurtres en série qui viennent secouer San Francisco. Mais l'inspecteur Lindsay Boxer subodore qu'il y a anguille sous roche... Appelant à la rescousse ses amies du Women Murder Club, elle décide d'y voir clair dans cet imbroglio. Certains indices ont sans doute échappé à la sagacité et à la vigilance de leurs patrons et collègues masculins. En unissant ses forces et sa détermination à celles de Cindy, journaliste au Chronicle, de Jill, adjointe du procureur, et de Claire, médecin légiste, Lindsay réussira-t-elle à percer le mystère qui entoure les crimes ? Une nouvelle réussite d'un grand maître du suspense.