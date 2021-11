Afin que le projet le plus diabolique jamais conçu par la science demeure secret, le Dr Kane doit faire disparaître six enfants qui ont été le jouet de ses expériences de laboratoire. Pour échapper à leur sort, ceux-ci se sont retranchés dans une maison au bord d'un lac, où ils se croient en sécurité. Mais c'est compter sans l'obstination du démiurge qui a programmé leur mort ! Avec La Maison au bord du lac, James Patterson nous plonge dans un univers où clonage humain et organismes génétiquement modifiés font partie de plans bien plus machiavéliques encore.