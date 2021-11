Le Women Murder Club : 14e péché mortel

Pour une fois, tout semble sourire aux membres du Women's Murder Club, et en particulier à Lindsay Boxer, comblée de joie par sa petite fille et son mari. Alors qu'elles sont réunies pour fêter l'anniversaire de Claire, la légiste du groupe, l'ambiance retombe brutalement : une femme a été poignardée en pleine rue et Lindsay est appelée sur place. Tandis qu'elle mène l'enquête, une vidéo particulièrement révoltante met San Francisco en émoi. Vêtus de coupe-vent semblables à ceux des policiers, visages dissimulés derrière des masques en latex, les criminels pourraient bien compter parmi les collègues de Lindsay. La peur et la colère montent chez les habitants à mesure qu'une vague d'attaques terribles déferle sur la ville. Lindsay et ses amies vont devoir prendre tous les risques pour faire triompher la justice.