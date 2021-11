Prisonnière d'une chambre en flammes... Ce cauchemar récurrent, Emmy Dockery le fait depuis que sa soeur a péri dans l'incendie de sa maison, huit mois plus tôt. Aux yeux de son entourage, Emmy - qui a démissionné du FBI pour se consacrer à cette affaire - semble avoir perdu la raison. Il est vrai qu'elle est obsédée par cette disparition. Bientôt, elle se rend compte que plusieurs personnes ont été retrouvées sans vie dans l'incendie de leur résidence et que ces affaires ont été classées sans suite. Persuadée qu'il ne s'agit pas d'accidents mais de meurtres, Emmy parvient à convaincre son ex, l'agent Harris Bookman, de l'aider à enquêter. Car effectivement, un serial killer pyromane sévit en toute impunité. Et c'est à Emmy qu'il revient de le localiser. Au péril de sa vie...