Un si beau soleil pour mourir

Ethan et Abby passent leur lune de miel sur une île enchanteresse des Caraïbes. Eaux turquoises le matin, farniente l'après-midi, champagne le soir. Mais le rêve prend brutalement fin. Le couple est assassiné dans la luxueuse suite de son hôtel. John O'Hara, ex-agent du FBI, se voit confier l'enquête par le père d'Ethan. Pendant ce temps, l'agent spécial Sarah Brubaker traque un serial killer, dont les victimes ont un étonnant point commun : leur nom, John O'Hara... Les routes de John et de Sarah pourraient-elles dès lors ne pas se croiser ? Il leur faudra unir leurs efforts pour arrêter les deux criminels. Et plus si affinités.