Week-end en enfer

Abbie et ses trois meilleures amies ont abandonné maris et enfants pour s'offrir du bon temps à Monte-Carlo. Au programme : palace, casino, restaurants de luxe, boîtes de nuit et champagne à volonté. Après une soirée bien arrosée, les quatre jeunes femmes décident de suivre leurs compagnons d'un soir sur un yacht. Lorsqu'elles se réveillent, le lendemain matin, les vacances de rêve virent au cauchemar : elles sont arrêtées sans ménagement par un groupe d'intervention de la gendarmerie. Abbie est alors emmenée de force dans un lieu tenu secret. La voici accusée d'un crime d'Etat et menacée de passer le reste de sa vie en prison. Elle le sait : quelqu'un a monté toute cette opération. Mais qui ? Et dans quel but ?