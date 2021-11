Des parrains abattus, la terreur qui s'installe. .Depuis que Manuel Perrine - le magnat d'un cartel de drogue mexicain que Michael Bennett a fait mettre en prison - s'est évadé, il a deux idées en tête. La première : abattre les parrains de la pègre pour prendre le contrôle du territoire nord-américain. La seconde : se venger de Michael Bennett, son ennemi intime. Celui-ci, qui vit sous la protection du FBI dans une ferme reculée en Californie avec ses dix enfants adoptés, semble être le seul à pouvoir stopper le carnage. Avec Le Sang de mon ennemi, sixième volet des aventures de l'atypique inspecteur new-yorkais Michael Bennett, James Patterson signe l'un de ses thrillers les plus nerveux et les plus mémorables.