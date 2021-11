Le masque de l'araignée

A Washington D.C., Alex Cross, un détective noir, enquête sur deux kidnappings d'enfants : celui de Michael, fils du ministre des Finances, et celui de Maggie-Rose, fille d'une star et d'un financier célèbre. Mais Cross n'est pas un détective comme les autres : il est docteur en psychologie, et sa femme a été assassinée par un tueur anonyme. Cependant il n'est pas seul. Le FBI et les services secrets ont d'autres intérêts. Un modèle du genre, intelligent, terrifiant, avec ce qu'il faut de faillite humaine et de sentiment pour tenir le lecteur jusqu'à la dernière page.