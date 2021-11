Menace sur Rio

2016. Deux ans après avoir assuré la sécurité de la Coupe du monde de football, Jack Morgan, le patron de Private, la plus puissante agence de sécurité privée de la planète, est de retour au Brésil. A Rio de Janeiro, les Jeux olympiques d'été vont bientôt débuter, sous l'oeil des caméras du monde entier. Le pays semble prêt pour la grand-messe, inconscient des menaces qui planent en coulisses. Les deux filles d'un industriel ont été enlevées et une lourde rançon exigée. L'épouse d'un ponte du comité d'organisation a été retrouvée carbonisée après avoir servi de cobaye à un savant fou... Ce scientifique, qui est parvenu à synthétiser un virus d'un nouveau genre, a projeté de gâcher les festivités. Athlètes et spectateurs sont menacés mais les autorités sont débordées. La cérémonie d'ouverture approche, et seul Jack Morgan semble à même d'éviter une catastrophe planétaire. Une oeuvre haletante jusqu'à l'oppression. Claude Leblanc, France Dimanche. Retrouvez James Patterson sur www. jamespatterson. com et découvrez ses BookShots inédits en numérique sur livredepoche. com/ebooks Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sebastian Danchin.