Le temps des revivers est arrivé. Ces hommes capables de ramener très brièvement les morts à la vie – pour leur permettre de faire leurs adieux à leurs proches ou de révéler à la police l'identité de leur assassin. Modeste, introverti, Jonah Miller est l'un des spécialistes les plus talentueux au monde. L'un des plus tourmentés aussi : Jonah a l'intuition qu'une menace indicible est tapie de l'autre côté. Et le malaise s'accroît lorsque Daniel Harker, l'homme qui a révélé au monde l'existence des revivers, est sauvagement assassiné. Aux côtés d'Annabel, la fille de Daniel, le reviver tentera d'élucider les causes de ce nouveau meurtre, réalisant qu'il est loin de maîtriser les étranges pouvoirs dont il est le dépositaire…