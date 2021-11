Quand Kate annonce à Michael son intention de mettre fin à leur liaison, elle ne s'attendait pas à devoir affronter sa colère. Finalement, elle accepte de passer une dernière nuit avec lui. En s'éveillant quelques heures plus tard, elle s'étonne de l'absence de son amant. Elle le retrouve agonisant, un couteau planté dans le ventre. Son premier réflexe est de se saisir du couteau et d'appeler la police. Mais tout l'accable : ses empreintes sur l'arme du crime et les déclarations d'un témoin alerté par les bruits de dispute. Une seule issue : la cavale. Qui mène Kate sur la piste d'un secret terrifiant que Michael, en bon journaliste, s'apprêtait à révéler.