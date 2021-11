Les Ambitieux

La trentaine sportive, Steve Mitchell est chirurgien à Boston. Marié avec Sally, père de deux filles, il n'a plus qu'un rêve : devenir professeur de chirurgie à l'hôpital universitaire. Mais subitement ses projets s'effondrent : l'un de ses patients meurt après une intervention bénigne, puis une deuxième opération tourne à la catastrophe. Steve comprend que ces décès ne sont pas normaux, et qu'un tueur est à l'oeuvre à l'hôpital. Très vite, sa situation se complique encore quand l'assassin lui révèle qu'il détient des informations qui sont en mesure de ruiner définitivement sa carrière et son mariage. Ne pouvant faire appel à la police, Steve doit mener l'enquête seul et en urgence, avant qu'un prochain meurtre ne vienne tout détruire.