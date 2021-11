Le Sablier d'or

Trawbawn : le nom fait rêver, le lieu est un havre de paix et de beauté. C'est une vaste propriété située au bord de la mer, en Irlande, entretenue par Lydia Beauchamp, qui y vit seule depuis des années, de trop longues années de silence et de solitude. Jusqu'au jour où Lydia se casse le poignet et accepte l'aide d'Adam Smyth, journalier sur les chalutiers des environs. Le dévouement de cet étranger est curieux mais semble sincère. Lydia ignore que sa rencontre avec lui ne doit rien au hasard : Adam a un passé chargé de violence et il prépare une sourde vengeance...