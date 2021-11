L'art de mourir

Après un an de voyage à travers l'Europe, Will Raven rejoint la. maison du Dr Simpson comme assistant. Entretemps, Sarah Fisher, l'ancienne femme de chambre dont Will est toujours amoureux, a épousé le Dr Banks, un homme charmant aux idées progressistes. Egalement nouveau venu, Quinton, secrétaire du Dr Simpson, austère et très rigide, est chargé de trouver le coupable des vols qui interviennent dans la maison. Alors que Sarah et Will reprennent leur collaboration, ils se lancent à la recherche de Mary Demspter, une infirmière à l'excellente réputation, mais dont les patients meurent les uns après les autres...