Seul dans la nuit

Drôle de destin que celui de Joe : défiguré au vitriol à l'âge de neuf mois, il n'avait pu apaiser les blessures de son âme qu'aux côtés de Will Trona, père adoptif et mentor. Mais ce dernier vient d'être abattu par une bande de malfrats. Qui sont-ils ? Qui les envoie ? Brisé et vengeur, Joe, alias " Acid Baby ", se lance dans une enquête qui tourne au cauchemar. Rapt d'enfant, règlements de comptes, vidéos compromettantes : le secteur d'activités de son parent d'adoption révèle des zones d'ombre insoupçonnées. Plus de doutes, Will a laissé en héritage à Joe non seulement un passé trouble mais les plus virulents de ses ennemis...