La mue du serpent

Horridus horridus : c'est le nom savant du crotale, un des serpents les plus dangereux d'Amérique. C'est également le surnom que s'est choisi un psychopathe pédophile opérant depuis peu dans le comté d'Orange, en Californie. Il kidnappe ses petites victimes, les travestit et les relâche, sans les avoir touchées. Du moins pour l'instant... Hanté par la mort de son fils, Terry Naughton, chef de la Brigade des crimes contre mineurs, doit agir vite : se sentant talonné, l'insaisissable Horridus accélère le rythme de ses enlèvements. Et Terry sait, d'instinct, que la prochaine morsure de ce monstre tapi dans son repaire sera mortelle...