Divan piégé

Comment oublier Sunny Randall, l'ex-flic bostonienne devenue détective privée, " futée, culottée, et plus coriace que du cuir bouilli ", sa chienne Rosy, ses talons aiguilles et son flingue dans la ceinture de sa minijupe ? Garde du corps d'une romancière harcelée par son ex-mari psychanalyste, elle apprend que le bon docteur a pour habitude de mettre ses patientes en confiance avant de les droguer pour ensuite abuser d'elles. Sunny décide alors de passer sur le divan, histoire de voir ça de plus près... Deux ou trois cadavres plus tard, la situation devient réellement préoccupante. Seulement voilà Des dialogues qui fusent, un suspense troublant, et de, une fois dans la gueule du loup, comment en sortir ? et de l'humour à revendre.