Un soupçon de malveillance

Contre vents et marée, le clan Creswell, constructeurs des yachts du même nom, tâche de garder son cap : la maladie du patriarche attise les convoitises et la mort brutale du fils honni, Roger, braque les projecteurs sur la famille. Trop de mobiles, trop d'alibis : jalousies, rivalités fraternelles et sordides histoires d'argent remontent peu à peu à la surface, alors que la justice préfère s'abattre sur lobby Gonzalez, danseur latino au casier bien rempli. Gonzalez est un coupable idéal, le parfait para-vent d'une dynastie qui a trop à cacher - et trop à perdre. Seule l'avocate Gail Connor persiste à le croire innocent. De l'autre côté du ring, l'avocat cubain Anthony Quintana, son ancien amant, assure la protection des Creswell. Au risque de réveiller de vieilles amours et des haines immortelles...