Procès d'intention

Gail Connor, trente-trois ans, avocate dans un prestigieux cabinet de Miami, pense avoir enfin décroché l'affaire qui lui offrira son statut d'associée : son vieil ami Patrick Norris soupçonne la falsification du testament de sa richissime tante Althea Tillet qui vient de mourir dans de mystérieuses circonstances. La somme en jeu ? Quinze millions de dollars... Pourtant rompue aux coups de bluff et aux menaces, Gail est totalement désorientée par l'entourage d'Althea, une élite politico-financière plongée dans un silence pesant et lourd de secrets. Violence, corruption, disparitions inexpliquées : très vite, la jeune femme comprend que cette enquête qui devait la propulser en haut de l'échelle risque de lui coûter bien plus que sa carrière...