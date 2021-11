Dix petites poupées

Layla a disparu il y a douze ans, en pleine nuit, sur une aire d'autoroute française. Elle rentrait en Angleterre avec son petit ami, Finn, après leurs vacances. On ne l'a jamais revue depuis. Finn a raconté la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais pas toute la vérité. Ni aux policiers qui l'ont interrogé lors de l'enquête, ni même à Ellen, la soeur de Layla, avec laquelle il a refait sa vie et qu'il s'apprête à épouser. Quand un de leurs anciens voisins croit apercevoir Layla près du cottage où vivait le jeune couple, le passé ressurgit. Finn commence à recevoir d'étranges et inquiétants e-mails. Layla serait-elle encore en vie ? Et de petites poupées russes, souvenirs de l'enfance des deux soeurs, font soudain leur apparition...