Jack et Grace ont tout pour eux. Le charme, l'amour, l'aisance financière, une superbe maison. Lui, avocat brillant, elle, maîtresse de maison idéale. Le bonheur. Du moins, en apparence. Pourquoi ne voit-on jamais Grace sans son mari ? Nous avons tous dans notre entourage un couple comme celui qu'ils forment, le genre de duo qui fait rêver. Et pourtant, parfois, un mariage parfait cache un men­songe parfait. Et vous, connaissez-vous vraiment vos amis ? A l'instar des Apparences de Gillian Flynn, le piège cruel et diabolique de Derrière les portes, vendu à près d'un million d'exemplaires en Angleterre, vous glacera.